Незважаючи на те, що метро збираються в Україні запустити не раніше червня, мер Харкова вибухнув зухвалою обіцянкою

У коментарі виданню «Країна» Геннадій Кернес запевнив, що метрополітен в Харкові почнуть запускати вже 12 травня, наступного дня після пом'якшення карантину.

«В жодній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. У Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавіруса. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки. Ми готові пускати в вагони лімітовану кількість людей, щоб не було товкучки. До того ж, це зручний вид транспорту і найдоступніший. Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду», – цитує чиновника видання.

Він додав, що дзвонив Шмигалю, щоб по-серйозному обговорити питання пасажирських перевезень, однак вже тиждень той не бере трубку.

За словами харківського градоначальника, якщо зараз уряд не дозволить запустити метро і не компенсує збитки, то люди повинні знати, хто в цьому винен.

«А винен Шмигаль. Збитки – сотні мільйонів», – заявив Кернес.

Раніше мер Харкова вже конфліктував з центральної владою через метрополітен. Спочатку він категорично не погоджувався його закривати, і тільки після погрози кримінальним переслідуванням зупинив роботу метрополітену на час карантину.

Потім Кернес звертався до Кабміну з листом, в якому просив дозволити хоча б часткову роботу підземного транспорту, проте відповіді так і не отримав.

Метро не працює в Харкові з 18 березня.

Раніше ми писали, що 25 жовтня в Харкові відбудуться вибори міського голови. Саме на цей день в "Слузі народу" анонсували місцеві вибори. Хто складе конкуренцію Геннадію Кернесу, поки невідомо.

Ми також розповідали, що мер Харкова готується до святкування 9 травня. В цей день на балконах міста пройде акція "Безсмертний полк", в організації якої мер обіцяв всіляку допомогу.

Нагадаємо, Кернес розповів, скільки часу знадобиться для запуску метро.

Як повідомляла Politeka, погрози Кернеса нардепу потрапили на відео.

Також Politeka писала, що у Кернеса пенсіонерів змусять платити за активний спосіб життя.