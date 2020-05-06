Несмотря на то, что метро собираются в Украине запустить не ранее июня, мэр Харькова разразился дерзким обещанием

В комментарии изданию «Страна» Геннадий Кернес заверил, что метрополитен в Харькове начнут запускать уже 12 мая, на следующий день после смягчения карантина.

«Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства», – цитирует чиновника издание.

Он добавил, что звонил Шмыгалю, чтобы по-серьезному обсудить вопрос пассажирских перевозок, однако уже неделю тот не берет трубку.

По словам харьковского градоначальника, если сейчас правительство не разрешит запустить метро и не компенсирует убытки, то люди должны знать, кто в этом виноват.

«А виноват Шмыгаль. Убытки – сотни миллионов», – заявил Кернес.

Ранее мэр Харькова уже конфликтовал с центральной властью из-за метрополитена. Сначала он категорически не соглашался его закрывать, и только после угрозы уголовным преследованием остановил работу метрополитена на время карантина.

Затем Кернес обращался в Кабмин с письмом, в котором просил разрешить хотя бы частичную работу подземного транспорта, однако ответа так и не получил.

Метро не работает в Харькове с 18 марта.

Ранее мы писали, что 25 октября в Харькове состоятся выборы городского головы. Именно на этот день в "Слуге народа" анонсировали местные выборы. Кто составит конкуренцию Геннадию Кернесу, пока неизвестно.

Мы также рассказывали, что мэр Харькова готовится к празднованию 9 мая. В этот день на балконах города пройдет акция "Бессмертный полк", в организации которой мэр обещал всяческую помощь.

Напомним, Кернес рассказал, сколько времени понадобится для запуска метро.

Как сообщала Politeka, угрозы Кернеса нардепу попали на видео.

Также Politeka писала, что у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.