18 апреля будет месяц, как в Харькове из-за карантина прекратило работу метро

Харьковчане сначала лишились метрополитена, потом им ввели ограничения и на поездки в общественном транспорте. Сначала внедрили «правило 10 пассажиров», а теперь готовятся к введению спецпропусков на проезд, передает Politeka.net.

Как известно, мэр Харькова Геннадий Кернес обращался с письмом в Кабинет министров Украины, требуя хотя бы частично разрешить работу метрополитена, чтобы решить проблему, но безуспешно.

Когда же снова заработает подземный электротранспорт, в комментарии «Обоз TV» рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, метро в Киеве, Харькове и Днепре запустят тогда, когда статистика заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

Учитывая нынешнюю тенденцию распространения эпидемии, метро возобновит работу не так скоро, как об этом мечтают жители городов.

«В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения. Однако о конкретных сроках говорить преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль», – пояснил чиновник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове количество зараженных китайским вирусом за сутки увеличилось на 11 и сейчас составляет 25 человек. Зарегистрирован и один смертельный случай. Первой жертвой опасной инфекции стала 71-летняя пенсионерка. Она скончалась в Валковской ЦРБ. По информации ХОГА, женщина была в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Старушка имела сопутствующие заболевания - в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

Напомним, полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, харьковчане удивили нестандартной защитой от вируса.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.