Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 3 по 9 листопада: температура впаде з +12° до +4°, а опади синоптики прогнозують двічі – у вівторок та п’ятницю.

Синоптики вже попереджали про нічні заморозки на Харківщині – наступного тижня регіон чекає ще один стрибок температури. За новими даними, вдень потеплішає до +12°, а вже за кілька днів повітря охолоне до +4°, тож перепад за сім днів сягне 8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура триматиметься в межах від +4° до +12°, а вночі – від 0° до +8° протягом тижня з 3 по 9 листопада.

У вівторок, 3 листопада, повітря прогріється до +12° вдень, вночі ж похолодає до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +8° вдень та +7° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, температура утримається на позначці +4° вдень, вночі ж похолодає до +2°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 6 листопада, повітря прогріється до +6° вдень, вночі – до +3°. Небо буде малохмарним, проте синоптики попереджають про можливі опади.

У суботу, 7 листопада, вдень очікується +4°, вночі – +1°. Малохмарно, без опадів.

У неділю, 8 листопада, стовпчики термометрів підіймуться до +7° вдень, а вночі опустяться до 0°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, тиждень завершиться температурою +4° вдень та 0° вночі. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +12°, а найпрохолодніше буде в четвер, 5 листопада, та в суботу, 7 листопада, коли вдень не перевищить +4°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади синоптики прогнозують двічі – у вівторок, 3 листопада, та п’ятницю, 6 листопада.

Через різкий перепад температур варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами, 3 та 6 листопада, синоптики радять мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі через слизькість.

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