Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 3 по 9 ноября: температура упадет с +12° до +4°, а осадки синоптики прогнозируют дважды – во вторник и пятницу.

Синоптики уже предупреждали о ночных заморозках на Харьковщине – на следующей неделе регион ждет еще один скачок температуры. По новым данным, днем потеплеет до +12°, а уже через несколько дней воздух охладится до +4°, поэтому перепад за семь дней достигнет 8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет держаться в пределах от +4° до +12°, а ночью – от 0° до +8° в течение недели с 3 по 9 ноября.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется до +12° днем, ночью же похолодает до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 4 ноября, столбики термометров опустятся до +8° днем и +7° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, температура удержится на отметке +4° днем, ночью же похолодает до +2°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, воздух прогреется до +6° днем, ночью – до +3°. Небо будет малооблачным, однако синоптики предупреждают о возможных осадках.

В субботу, 7 ноября, днем ожидается +4°, ночью – +1°. Малооблачно, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, столбики термометров поднимутся до +7° днем, а ночью опустятся до 0°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, неделя завершится температурой +4° днем и 0° ночью. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +12°, а самым прохладным будет четверг, 5 ноября, и суббота, 7 ноября, когда днем не превысит +4°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки синоптики прогнозируют дважды – во вторник, 3 ноября, и пятницу, 6 ноября.

Из-за резкого перепада температур стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками, 3 и 6 ноября, синоптики советуют иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкости.

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