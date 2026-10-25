Графики отключения света в Харьковской области на 26 октября подразумевают плановые работы в электросетях.

Графики отключения света в Харьковской области на 26 октября охватят значительное количество улиц, переулков и въездов, а ограничения продлятся с 08:00 до 17:00.

О запланированном обесточении сообщила Люботинская городская территориальная община . Работы должны провести 26 октября. Жителям указанных адресов следует заранее учесть возможное отсутствие электроэнергии.

Где выключат электричество в Люботине

В перечень попали улицы Индустриальная, Историческая, Анатолия Абросимова, Андрея Гнидца, Свободная, Валерия Лобановского, Василия Данилевского, Водянская, Гавенка, Гражданская, Государственная, Дмитриевская, Достижений, Дружбы, Заводская, Княжа, Короленко, Коцюбинского Полтавская, Слобожанская, Садовая, Светлая, Транспортная и Чехова.

Также ограничения будут касаться ряда переулков и въездов. Среди них – Свободный, Гвардейский, Западный, Ахтырский, Транспортный, 8 Марта, 92-й бригады имени Ивана Сирко, Ивана Багряного, Исторический, Березовский, Боровский, Винницкий, Вишневый, Гончара, Григория Томашевского и Гризодубовой.

Какие адреса нужно проверить

Графики отключения света в Харьковской области на 26 октября включают не только названия улиц, но и конкретные номера домов. В частности, в сообщении указаны отдельные адреса по улице Исторической, улице Индустриальной, улице Анатолия Абросимова и улице Андрея Гнидца.

Полный список домов обнародовал Люботинский городской совет на официальном сайте. Жителям следует сверить свой адрес с уведомлением, ведь отключение будет касаться не обязательно всех построек на каждой указанной улице.

Графики отключения света в Харьковской области на 26 октября предполагают завершение работ в 17:00. Если адрес находится в опубликованном списке, лучше заранее зарядить необходимые устройства и спланировать дела с учетом возможного обесточивания.