Графіки відключення світла в Харківській області на 26 жовтня передбачають планові роботи в електромережах.

Графіки відключення світла в Харківській області на 26 жовтня охоплять значну кількість вулиць, провулків і в’їздів, а обмеження триватимуть із 08:00 до 17:00.

Про заплановане знеструмлення повідомила Люботинська міська територіальна громада. Роботи мають провести 26 жовтня. Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь врахувати можливу відсутність електроенергії.

Де вимкнуть електрику в Люботині

До переліку потрапили вулиці Індустріальна, Історична, Анатолія Абросімова, Андрія Гнідця, Вільна, Валерія Лобановського, Василя Данилевського, Водянська, Гавенка, Громадянська, Державна, Дмитрівська, Досягнень, Дружби, Заводська, Княжа, Короленка, Коцюбинського, Курортна, Миру, Олімпійська, Підгірна, Полтавська, Слобожанська, Садова, Світла, Транспортна та Чехова.

Також обмеження стосуватимуться низки провулків і в’їздів. Серед них — Вільний, Гвардійський, Західний, Охтирський, Транспортний, 8 Березня, 92-ї бригади імені Івана Сірка, Івана Багряного, Історичний, Березівський, Борівський, Вінницький, Вишневий, Гончара, Григорія Томашевського та Гризодубової.

Які адреси потрібно перевірити

Графіки відключення світла в Харківській області на 26 жовтня містять не лише назви вулиць, а й конкретні номери будинків. Зокрема, у повідомленні вказані окремі адреси на вулиці Історичній, вулиці Індустріальній, вулиці Анатолія Абросімова та вулиці Андрія Гнідця.

Повний перелік будинків оприлюднила Люботинська міська рада на офіційному сайті. Жителям варто звірити свою адресу з повідомленням, адже відключення стосуватиметься не обов’язково всіх будівель на кожній зазначеній вулиці.

Графіки відключення світла в Харківській області на 26 жовтня передбачають завершення робіт о 17:00. Якщо адреса є в опублікованому списку, краще заздалегідь зарядити необхідні пристрої та спланувати справи з урахуванням можливого знеструмлення.