Доплата для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена для бывших военнослужащих, не работающих и удерживающих нетрудоспособных членов семьи.

Доплата для пенсионеров в Харьковской области начисляется к пенсии за выслугу лет или инвалидности при определенных законом условиях.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Право на такую ​​выплату регулирует Закон Украины №2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других категорий граждан.

На дополнительные деньги могут рассчитывать неработающие пенсионеры из военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Это касается тех, кому назначили пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в том числе в минимальном размере.

Прибавку устанавливают на каждого нетрудоспособного родственника, находящегося на иждивении заявителя. К этой категории, в частности, относятся дети до 18 лет.

В то же время выплата не начисляется на членов семьи, которые уже получают пенсию из солидарной системы или определенные виды государственной социальной помощи. Если в семье есть два пенсионера, надбавку на общего иждивенца назначают только одному из них — по выбору семьи.





Какой размер выплаты

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, на каждого нетрудоспособного члена семьи. Сумма зависит от установленного показателя прожиточного минимума.

Доплата для пенсионеров в Харьковской области не назначается автоматически только из-за наличия детей или других родственников на иждивении. Заявитель должен отвечать требованиям пенсии, трудоустройства и подтвердить факт содержания.

Как оформить надбавку

Для назначения выплаты следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Заявителю понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи;

подтверждение пребывания нетрудоспособного родственника на иждивении;

сведения о совместном проживании или других документах, подтверждающих соответствующие обстоятельства;

документы о прекращении работы или службы, если необходимые данные отсутствуют в государственном реестре.

В некоторых случаях факт содержания может быть установлен решением суда. Перед обращением следует уточнить список документов в Пенсионном фонде, ведь он зависит от конкретной ситуации.