Доплата для пенсіонерів в Харківській області передбачена для колишніх військовослужбовців, які не працюють і утримують непрацездатних членів сім’ї.

Доплата для пенсіонерів в Харківській області нараховується до пенсії за вислугу років або за інвалідністю за визначених законом умов.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Право на таку виплату регулює Закон України № 2262-XII про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших категорій громадян.

На додаткові гроші можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Це стосується тих, кому призначили пенсію за вислугу років або через інвалідність, зокрема в мінімальному розмірі.

Надбавку встановлюють на кожного непрацездатного родича, який перебуває на утриманні заявника. До цієї категорії, зокрема, належать діти віком до 18 років.

Водночас виплату не нараховують на членів сім’ї, які вже отримують пенсію із солідарної системи або певні види державної соціальної допомоги. Якщо в родині є двоє пенсіонерів, надбавку на спільного утриманця призначають лише одному з них — за вибором родини.





Який розмір виплати

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї. Сума залежить від установленого показника прожиткового мінімуму.

Доплата для пенсіонерів в Харківській області не призначається автоматично лише через наявність дітей або інших родичів на утриманні. Заявник має відповідати вимогам щодо пенсії, працевлаштування та підтвердити факт утримання.

Як оформити надбавку

Для призначення виплати потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Заявнику знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

підтвердження перебування непрацездатного родича на утриманні;

відомості про спільне проживання або інші документи, які підтверджують відповідні обставини;

документи про припинення роботи чи служби, якщо необхідних даних немає в державному реєстрі.

У деяких випадках факт утримання може бути встановлений рішенням суду. Перед зверненням варто уточнити перелік документів у Пенсійному фонді, адже він залежить від конкретної ситуації.