Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 25 по 31 жовтня показує, що опади очікуються п’ять днів поспіль, а максимальна температура вдень сягне +13°, мінімальна — +9°.

дощова погода тримається над регіоном уже другий тиждень поспіль — і наступного тижня, з 25 по 31 жовтня, у Харківській області синоптики знову прогнозують опади впродовж п’яти днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура у Харківській області коливатиметься від +9° до +13°, а вночі — від +5° до +9°.

У неділю, 25 жовтня, повітря прогріється до +13°, вночі похолодає до +7°. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійнуться до +11°, а вночі опустяться до +5°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, температура вдень утримається на позначці +12°, вночі — близько +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 28 жовтня, вдень очікується +10°, вночі — +9°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 29 жовтня, повітря прогріється до +11°, вночі похолодає до +7°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У п’ятницю, 30 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійнуться лише до +9° — це найхолодніший день тижня, вночі також +9°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 31 жовтня, температура вдень становитиме +11°, вночі — +8°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 25 жовтня, з температурою +13° вдень, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 30 жовтня, коли повітря прогріється лише до +9°. Перепад температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують упродовж п’яти днів — у вівторок, середу, четвер, п’ятницю та суботу.

Через тривалі опади мешканцям Харківської області варто мати при собі парасольку та взуття на нековзній підошві, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через мокре покриття. Оскільки нічні температури опускаються до +5°, вранці та ввечері варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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