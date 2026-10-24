Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 25 по 31 октября показывает, что осадки ожидаются пять дней подряд, а максимальная температура днем составит +13°, минимальная — +9°.

дождливая погода держится над регионом уже вторую неделю подряд — и на следующей неделе, с 25 по 31 октября, в Харьковской области синоптики снова прогнозируют осадки на протяжении пяти дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в Харьковской области будет колебаться от +9° до +13°, а ночью — от +5° до +9°.

В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется до +13°, ночью похолодает до +7°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров днем поднимутся до +11°, а ночью опустятся до +5°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 27 октября, температура днем удержится на отметке +12°, ночью — около +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 28 октября, днем ожидается +10°, ночью — +9°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 29 октября, воздух прогреется до +11°, ночью похолодает до +7°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 30 октября, столбики термометров днем поднимутся лишь до +9° — это самый холодный день недели, ночью также +9°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 31 октября, температура днем составит +11°, ночью — +8°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 25 октября, с температурой +13° днем, а самым прохладным — пятница, 30 октября, когда воздух прогреется лишь до +9°. Перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют на протяжении пяти дней — во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу.

Из-за продолжительных осадков жителям Харьковской области стоит иметь при себе зонт и обувь с нескользящей подошвой, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за мокрого покрытия. Поскольку ночные температуры опускаются до +5°, утром и вечером стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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