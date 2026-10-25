Початок опалювального сезону 2026 в Харківській області залежатиме від погоди та безпекової ситуації.

Початок опалювального сезону 2026 в Харківській області поки не має точної дати, хоча комунальні служби Харкова вже готові подавати тепло.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на заяви міського голови Ігоря Терехова.

Під час спілкування з журналістами 21 жовтня Ігор Терехов заявив, що місто завершило підготовку до холодів. За його словами, лікарні та інші соціальні заклади повністю готові до підключення опалення.

Однак запуск системи залежатиме від температури повітря. Міська влада планує орієнтуватися на нормативні вимоги, які визначають умови початку опалювального періоду.

Що відомо про терміни на Харківщині

Підготовка до холодів в області триває за планом, але конкретний день подачі тепла ще не визначили. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, уряд рекомендує починати опалювальний сезон не раніше 1 листопада.

Остаточне рішення ухвалюватимуть з огляду на погодні умови та ситуацію з безпекою. Очільник ОВА наголосив, що обставини можуть змінюватися, тому влада оцінюватиме їх безпосередньо перед запуском опалення.

Початок опалювального сезону 2026 в Харківській області також передбачає використання альтернативних способів подачі тепла в окремих громадах.

Як опалюватимуть громади

У частині населених пунктів тепло планують подавати через блочно-модульні котельні. Їх встановили кілька років тому. Такі об’єкти дають змогу забезпечувати мешканців опаленням незалежно від основних потужностей.

Водночас війна створює ризики для стабільної роботи систем теплопостачання. Обласна влада готується до різних сценаріїв і планує діяти залежно від обставин.

Початок опалювального сезону 2026 в Харківській області визначатимуть з урахуванням температури, безпекових умов і готовності інфраструктури. Тож наразі мешканцям варто стежити за офіційними повідомленнями міської та обласної влади.