Начало отопительного сезона 2026 года в Харьковской области будет зависеть от погоды и ситуации безопасности.

Начало отопительного сезона 2026 в Харьковской области пока нет точной даты, хотя коммунальные службы Харькова уже готовы подавать тепло.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заявления городского головы Игоря Терехова.

В ходе общения с журналистами 21 октября Игорь Терехов заявил, что город завершил подготовку к холодам. По его словам, больницы и другие социальные учреждения полностью готовы к подключению отопления.

Однако запуск системы будет зависеть от температуры воздуха. Городские власти планируют ориентироваться на нормативные требования, определяющие условия начала отопительного периода.

Что известно о сроках в Харьковской области

Подготовка к холодам в области идет по плану, но конкретный день подачи тепла еще не определили. По словам начальника областной военной администрации Олега Синегубова, правительство рекомендует начинать отопительный сезон не раньше 1 ноября.

Окончательное решение будет приниматься с учетом погодных условий и ситуации с безопасностью. Глава ОВА подчеркнул, что обстоятельства могут меняться, поэтому власти будут оценивать их непосредственно перед запуском отопления.

Начало отопительного сезона 2026 года в Харьковской области также предполагает использование альтернативных способов подачи тепла в отдельных общинах.

Как будут отапливать общины

В части населенных пунктов тепло планируется подавать через блочно-модульные котельные. Их установили несколько лет назад. Такие объекты позволяют обеспечивать жильцов отоплением вне зависимости от основных мощностей.

В то же время, война создает риски для стабильной работы систем теплоснабжения. Областная власть готовится к разным сценариям и планирует действовать в зависимости от обстоятельств.

Начало отопительного сезона 2026 в Харьковской области будет определяться с учетом температуры, условий безопасности и готовности инфраструктуры. Поэтому жителям стоит следить за официальными сообщениями городской и областной власти.