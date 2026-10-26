Грошова допомога в Харківській області доступна окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих і людей, які повернулися до постійного місця проживання.

Грошова допомога в Харківській області надається в межах програми УВКБ ООН, а право на виплату залежить від обставин людини та рівня її вразливості.

Організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги до системи виплат за пріоритетами. Програма ООН охоплює людей, які постраждали від війни, втратили житло або дохід чи потребують підтримки після евакуації.

Хто може отримати кошти та які суми передбачені

Розмір підтримки залежить від ситуації домогосподарства. За даними УВКБ ООН, передбачені такі виплати:

12 300 грн на людину — для евакуйованих із небезпечних районів, які відповідають критеріям програми, а також постраждалих від обстрілів;

10 800 грн на людину — для окремих вразливих домогосподарств у прифронтових районах. Цей напрям наразі не є пріоритетним;

2 000 грн на місяць дорослому та 3 000 грн дитині або людині з інвалідністю — для окремих категорій найбільш вразливих ВПО, які не можуть отримати державну допомогу на проживання;

10 800 грн загалом — для вразливих людей, які повернулися до постійного місця проживання та відповідають установленим вимогам.

Грошова допомога в Харківській області не призначається автоматично всім переселенцям. Під час оцінювання враховують місце проживання, обставини переміщення, фінансові труднощі та інші чинники вразливості. Для евакуйованих діє вимога зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з небезпечної місцевості.





Як подати заявку

Для проходження реєстрації зазвичай потрібні паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, гривневий банківський рахунок IBAN, а за наявності — довідка ВПО та документи, які підтверджують вразливість.

Грошова допомога в Харківській області оформлюється через партнерів УВКБ ООН. Спершу необхідно перевірити відповідність критеріям і дізнатися про доступний запис до центру реєстрації. Перелік пунктів та умови участі опубліковані на офіційному сайті організації.

Важливо: наявність необхідних документів сама по собі не гарантує виплату. Остаточне рішення ухвалюють після оцінювання потреб домогосподарства.