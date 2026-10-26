Денежная помощь в Харьковской области доступна отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, эвакуированных и вернувшихся к постоянному месту жительства.

Денежная помощь в Харьковской области предоставляется в рамках программы УВКБ ООН, а право на выплату зависит от обстоятельств человека и уровня его уязвимости.

Организация перешла от многоцелевой денежной помощи к системе выплат по приоритетам. Программа ООН охватывает людей, пострадавших от войны, потерявших жилье или доход или нуждающихся в поддержке после эвакуации.

Кто может получить средства и какие суммы предусмотрены

Размер поддержки зависит от ситуации домохозяйства. По данным УВКБ ООН, предусмотрены следующие выплаты:

12 300 грн на человека - для эвакуированных из опасных районов, отвечающих критериям программы, а также пострадавших от обстрелов;

10 800 грн на человека - для отдельных уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах. Это направление пока не приоритетно;

2 000 грн. в месяц взрослому и 3 000 грн. ребенку или человеку с инвалидностью — для отдельных категорий наиболее уязвимых ВПЛ, которые не могут получить государственную помощь на проживание;

10 800 грн в целом — для уязвимых людей, которые вернулись к постоянному месту жительства и отвечают установленным требованиям.

Денежная помощь в Харьковской области автоматически не назначается всем переселенцам. При оценке учитывают место жительства, обстоятельства перемещения, финансовые трудности и другие факторы уязвимости. Для эвакуированных действует требование зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда из опасной местности.





Как подать заявку

Для прохождения регистрации обычно требуются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, гривневый банковский счет IBAN, а при наличии — справка ВПЛ и документы, подтверждающие уязвимость.

Денежная помощь в Харьковской области оформляется через партнеров УВКБ ООН. Сначала необходимо проверить соответствие критериям и узнать доступную запись в центр регистрации. Список пунктов и условия роли опубликованы на официальном веб-сайте организации.

Важно: наличие необходимых документов само по себе не гарантирует выплату. Окончательное решение принимается после оценки потребностей домохозяйства.