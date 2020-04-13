Медики оказались на нулевом рубеже в борьбе с мировой угрозой

Эпидемия китайского вируса набирает обороты, и на первой линии – врачи, которые зачастую сами беззащитны перед опасной инфекцией

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов призвал всех по возможности поддержать и помочь медикам, написав на своей странице в Фейсбуке о том, что ожидает всех нас в ближайшем будущем.

Он подчеркнул, что количество заболевших коронавирусом неумолимо приближается к двум миллионам, а это значит, что мир парализован, и беда пришла во все страны, независимо от уровня материального благополучия.

Ссылаясь на анализ цифр на сайте ВОЗ, Сапронов прогнозирует, что в Украине выход на пик эпидемии начнется через неделю-полторы. Однако, подчеркивает он, многое зависит от того, как граждане будут выполнять условия самоизоляции и карантина.

Однако самым важным заданием во всей этой ситуации будет сохранение персонала опорных больниц, которые «будут на переднем фронте борьбы за жизнь людей».

«Они готовы к войне с Covid-19. Мы должны им помочь. Все мы», – призывает бизнесмен.

Главное, в чем сейчас особенно остро нуждаются медики, – это средства индивидуальной защиты: бахилы, костюмы, перчатки, респираторы 3-ей степени защиты, маски, щитки, очки, шапочки.

Если врачи начнут болеть и умирать, то количество летальных случаев среди зараженных граждан увеличится в разы.

В комментариях приведен список всех больниц Харькова и области, которые будут принимать больных с вирусом.

«Найдите телефоны главных врачей и привезите им хотя бы 100 шапочек (200 гр) или 100 перчаток (320 гр)», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в сети показали состояние харьковских больниц, на ремонт которых за последние несколько лет город выделил денег меньше, чем на строительство фонтанов в парках.

Напомним, губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.

Как сообщала Politeka, харьковчане повторили путь Италии и вышли на балконы.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.