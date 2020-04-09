Стадион «Металлист» в Харькове могут использовать в качестве полевого госпиталя для лечения людей, зараженных китайским вирусом

Об этом в эфире программы «Віддзеркалення» заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Politeka.net.

По его словам, это произойдет в случае необходимости.

«Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь», – пояснил чиновник.

Кроме того, рассматривается возможность использования базы «Металлиста» в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.

В свою очередь харьковчане не в восторге от таких перспектив, о чем они поспешили написать в соцсетях. Во-первых, не все поняли, что госпиталь будет не под открытым небом, во-вторых, сама идея свозить больных на стадион в центре города многих повергла в недоумение.

«Такое ощущение, что весь Харьков и область должны обязательно заболеть. А в Высоком 4 лагеря детских, если не больше. Давайте ещё и там размещать», «Ну конечно, больше ж негде», «Ну да, свежий воздух, бесплатный просмотр матчей)», «Вокруг жилые дома, какой госпиталь?! На стадион «Динамо»,подальше от центра!», «В Харькове мало больниц?», – возмущаются горожане.

Ранее мы рассказывали о том, что по состоянию на 8 апреля в Харькове зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Двое из заболевших – члены одной семьи, которые недавно вернулись из Польши.

По мнению депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка, то, что в регионе так мало людей с диагнозом COVID-19, – не заслуга властей в борьбе с эпидемией, а банальное отсутствие нормального тестирования.

Напомним, украинка пристыдила власти за борьбу с вирусом с помощью штрафов.

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