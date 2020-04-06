Каждый выкручивается, как может

Ужесточение правил карантина, которыми теперь запрещается появляться в общественных местах без маски, заставляют харьковчан проявлять чудеса изобретательности

Какие именно, продемонстрировали фотографией в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

На снимке – мужчина, который пришел в магазин за продуктами. За неимением маски или респиратора он решил воспользоваться подручными средствами и надел на себя полиэтиленовый пакет-майку, зацепив его на уши и закрыв половину лица.

В свою очередь пользователи по-разному отреагировали на такой шаг. Одни нашли оправдание поступку, другие же взялись высмеивать.

«Чем богаты, тому и рады», «Никто ж не уточнил как оно должно выглядеть», «По ходу, у дяди паническая атака)», «В кулёк надо ещё клея добавить», «Маски не всем по карману. Чем богаты, тем и рады», «Страна клоунов...За ВДВ..», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что харьковчане, напуганные китайским вирусом, прибегают к самым радикальным способам защиты от заражения. В супермаркетах можно увидеть людей в старых противогазах времен СССР, блогеры рассказывают, как использовать женские гигиенические прокладки для защиты, а продавцы в супермаркетах сидят не только в масках.

Мы также рассказывали о том, что на жалобу харьковчанки на завышенные цены на маски чиновники ответили, что государство не регулирует цены на этот товар, поэтому не может влиять на рост стоимости и наказывать желающих нажиться на спросе и панике.

Отметим, что средняя цена маски в харьковских аптеках – 15-20 гривен, и не каждый может потратить в неделю несколько сотен гривен на этот товар. Особенно тяжело приходится пенсионерам.

Напомним, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Как сообщала Politeka, полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.

Также Politeka писала, что женщину оштрафовали на 17 тысяч из-за нарушений правил карантина.