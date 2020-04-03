Штрафы, которыми так пугали харьковчан в случае нарушения правил карантина, стали реальностью

Ограничения, которые правительство ввело в связи с распространением коронавируса, серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Только пока одни терпеливо соблюдают условия карантина, другие пытаются их традиционно обойти, передает Politeka.

Как результат – на Харьковщине уже поймали 222 нарушителей правил, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Подавляющее большинство из них – предприниматели, которые продолжали работать, несмотря на карантин. Чаще всего это были заведения торговли и предоставления услуг.

Штрафами заплатили за самоволку и восемь водителей. У четырех из них был в салоне «перебор», трое возили людей в пригород, еще один ездил без средств индивидуальной защиты.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Согласно закону, им придется заплатить на сумму от 17 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что в Харькове водителя автобуса, курсирующего на Пятихатки, оштрафовали за то, что в салоне маршрутки было 17 человек вместо 10, как предписано требованиями.

Из-за такого ограничения по количеству пассажиров почти половина городских маршруток, а это около 300 единиц, не выходят в рейсы, поскольку перевозки стали нерентабельными.

Водители же общественного транспорта вынуждены в прямом смысле рисковать здоровьем, поскольку пассажиры упорно не хотят соблюдать «правило 10-ти» и стараются попасть в салон, даже применяя силу. При этом людям плевать на то, что за несоблюдение лимита платить придется водителю со своего кармана.

В таких случаях в полиции советуют людям за рулем звонить в дежурную часть и сообщать о злостных нарушителях порядка, чтобы избежать штрафов.

Напомним, стало известно, когда снова заработает метро в Харькове.

Как сообщала Politeka, женщину оштрафовали на 17 тысяч из-за нарушений правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.