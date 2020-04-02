Для учеников младших классов на Харьковщине, которые переведены на дистанционное обучение из-за карантина, запишут видеоуроки
Как сообщает KHARKIV Today, в перечень предметов вошли математика, украинский и английский языки, а также дисциплина «Я исследую мир».
Записать уроки собираются Департамент науки и образования Харьковской ОГА и Харьковская академия непрерывного образования.
По словам главы департамента Ларисы Карповой, будет записано по три урока по каждому из перечисленных выше предметов. Все они будут размещены на на сайте департамента и академии непрерывного образования.
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
«Никто не вывезет»: Зеленский пригрозил украинцам прямо на камеру, появилось полное видео
Украинская Кардашьян без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит»
Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Также в них планируют включить методические рекомендации для педагогов о том, как дальше отрабатывать предложенные темы.
На данный момент все учебные заведения Харьковской области переведены на дистанционное обучение. Как организовывать этот процесс – директор каждой школы решает, исходя из возможностей.
«Мы понимаем, что не все могут пользоваться интернет-ресурсами полноценно. Так, некоторые заведения Харькова 100% перешли на дистанционное образование, школы в области вводят его элементы. В любом случае учителя общаются с учениками, предоставляют перечень учебного материала и вопросов для самостоятельного освоения, консультируют, проверяют выполнение задач», – пояснила чиновница.
Весь материал, который школьники изучают дистанционно, они пройдут еще раз после завершения карантина. Повторение обусловлено тем, что украинские педагоги впервые столкнулись с таким вызовом, и система образования не готова к нему в полной мере.
Это произойдет, вероятнее всего, в начале следующего учебного года.
Ранее мы писали, что вузы Харькова также перевели студентов на дистанционную форму обучения.
Напомним, в Харькове пенсионер "настучал" Кернесу на нерадивого маршрутчика.
Как сообщала Politeka, пневмония забрала десятки жизней на Харьковщине.
Также Politeka писала, что харьковчан с долгами за свет предупредили, что их ждет в период карантина.