Для учеников младших классов на Харьковщине, которые переведены на дистанционное обучение из-за карантина, запишут видеоуроки

Как сообщает KHARKIV Today, в перечень предметов вошли математика, украинский и английский языки, а также дисциплина «Я исследую мир».

Записать уроки собираются Департамент науки и образования Харьковской ОГА и Харьковская академия непрерывного образования.

По словам главы департамента Ларисы Карповой, будет записано по три урока по каждому из перечисленных выше предметов. Все они будут размещены на на сайте департамента и академии непрерывного образования.

Также в них планируют включить методические рекомендации для педагогов о том, как дальше отрабатывать предложенные темы.

На данный момент все учебные заведения Харьковской области переведены на дистанционное обучение. Как организовывать этот процесс – директор каждой школы решает, исходя из возможностей.

«Мы понимаем, что не все могут пользоваться интернет-ресурсами полноценно. Так, некоторые заведения Харькова 100% перешли на дистанционное образование, школы в области вводят его элементы. В любом случае учителя общаются с учениками, предоставляют перечень учебного материала и вопросов для самостоятельного освоения, консультируют, проверяют выполнение задач», – пояснила чиновница.

Весь материал, который школьники изучают дистанционно, они пройдут еще раз после завершения карантина. Повторение обусловлено тем, что украинские педагоги впервые столкнулись с таким вызовом, и система образования не готова к нему в полной мере.

Это произойдет, вероятнее всего, в начале следующего учебного года.

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