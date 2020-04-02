Стало известно, сколько харьковчан умерло от пневмонии
Появилась статистика умерших от пневмонии за январь – март 2020 года по Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Так, за первые три месяца 2020 года зарегистрировано 9 318 случаев пневмонии, скончались 42 человека.
За аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 4 253 случая пневмонии, умерло 122 человека.
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Всего за 2019 год в регионе диагностировали 13 304 пневмонии, из них 420 – с летальным исходом.
Напомним, что семь районов Харькова в четверг, 2 апреля, остануться без воды
Причина – ремонтные работы, которые проводят сотрудники коммунального предприятия «Харьковводоканал». В некоторых районах водоснабжение планируют возобновить уже сегодня вечером, в некоторых – завтра.
Также мы писали, что в сети показали карантинный набор, который получили вернувшиеся из-за границы граждане Южной Кореи. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Карантнинный набор включает в себя средства защиты и продукты питания. В него в частности вошли: 20 специальных масок KF-94 (стоимость одной такой 4-5 долларов), 25 обычных масок, 500мл дезинфицирующего средства и отдельно дезифицирующее средство для рук, градусники.
Также народ включает в себя продукты питания: разное печенье, батончики, шоколад, желе, рис, мясо, различные супы, напитки.
Отметим, видео вызвало настоящий переполох в сети. Подписчики российской странички, которая перепостила видео, активно его комментируют.
Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
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