Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 4 по 10 листопада показує, що нічні заморозки поступово посилюватимуться до кінця періоду, а максимальна денна температура становитиме лише +8°.

Прогноз погоди на тиждень у Харківській області цього разу свідчить про поступове похолодання ночами та перші відчутні заморозки — саме так синоптики охарактеризували період з 4 по 10 листопада.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +4° до +8°, а вночі повітря остигатиме від +7° на початку періоду до -2° наприкінці.

У середу, 4 листопада, у Харківській області очікується найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +8°, а вночі залишиться на позначці +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 5 листопада, стовпчики термометрів опустяться вдень до +4°, а вночі — до +2°. Хмарність збережеться з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 6 листопада, вдень потеплішає до +6°, вночі буде +3°. Небо стане малохмарним, проте саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, денна температура знову опуститься до +4°, нічна — до +1°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +7°, а вночі температура впаде до 0°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 9 листопада, вдень утримається позначка +4°, вночі також буде 0°. Хмарність із проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, завершальний день тижня принесе +5° вдень, а вночі температура вперше за період опуститься до -2°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 4 листопада, з денними +8°, а найпрохолодніше вдень буде у четвер, суботу та понеділок — по +4°. Загальний перепад денних температур за тиждень складе 4°, водночас нічна температура знизиться значно відчутніше — з +7° до -2°. Опади прогнозують лише у п'ятницю, 6 листопада.

Зважаючи на те, що вночі температура опускається до від'ємних значень, варто подбати про тепліший одяг, особливо людям похилого віку та дітям — вранці й увечері повітря буде суттєво холоднішим, ніж удень. У п'ятницю, коли прогнозують можливі опади, краще мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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