Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 4 по 10 ноября показывает, что ночные заморозки будут постепенно усиливаться к концу периода, а максимальная дневная температура составит всего +8°.

Прогноз погоды на неделю в Харьковской области на этот раз свидетельствует о постепенном похолодании ночами и первых ощутимых заморозках — именно так синоптики охарактеризовали период с 4 по 10 ноября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +4° до +8°, а ночью воздух будет остывать от +7° в начале периода до -2° в конце.

В среду, 4 ноября, в Харьковской области ожидается самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +8°, а ночью останется на отметке +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 5 ноября, столбики термометров опустятся днем до +4°, а ночью — до +2°. Облачность сохранится с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днем потеплеет до +6°, ночью будет +3°. Небо станет малооблачным, однако именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, дневная температура снова опустится до +4°, ночная — до +1°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, днем потеплеет до +7°, а ночью температура упадет до 0°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 9 ноября, днем удержится отметка +4°, ночью также будет 0°. Облачность с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, завершающий день недели принесет +5° днем, а ночью температура впервые за период опустится до -2°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 4 ноября, с дневными +8°, а самым прохладным днем будет четверг, суббота и понедельник — по +4°. Общий перепад дневных температур за неделю составит 4°, в то же время ночная температура снизится значительно ощутимее — с +7° до -2°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 6 ноября.

Учитывая, что ночью температура опускается до отрицательных значений, стоит позаботиться о более теплой одежде, особенно людям пожилого возраста и детям — утром и вечером воздух будет существенно холоднее, чем днем. В пятницу, когда прогнозируют возможные осадки, лучше иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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