Харьковчане в который раз удивили поведением во время карантина

Видео с фейерверком, который решили сделать во время усиленного карантина недалеко от центра города, опубликовал харьковский телеграм-канал «ВЕХА», пишет Politeka.

«Карантин на Научной отмечают не как-нибудь, а фейерверком! А полиция реагирует моментально», – подписали кадры празднования в соцсети.

Также мы сообщали, что фото нестандартной защиты от коронавируса харьковчан облетели сеть.

Так, удивляет оригинальность местных жителей в выборе масок для лица. Во время дефицита медицинских масок в аптеках на Харьковщине, некоторые придумывают свои из подручных средств. В ход идут не только строительные шлемы, а женские прокладки.

«Защита на максималках от Чудо-маркета», – подписали кадр в сети из магазина сети «Чудо-маркет» в Харькове, на котором кассирша работает в настоящем шлеме.

«Название придумайте сами», – не хватило слов для описания снимка из отделения новой почты, куда зашел харьковчанин с прокладкой на лице.

«Самоизоляция уровня ХХ»: на фото из сети можно увидеть, как харьковчане заклеивают картоном окна квартиры на первом этаже.

Напомним, что в Харьковской области безответственные граждане продолжают выжигать сотни гектаров территорий, совершенно не задумываясь о последствиях пожаров.

К чему приводит бесконтрольное сжигание мусора или нарошный поджог травы в Кечиговском районе Харьковщины, показал на своей странице в Фейсбуке пользователь Роман Скляр. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На записи видно полностью выжженный камыш на берегу водоема и сгоревшие гнезда птиц с кладкой. Огонь буквально зажарил яйца, на которых сидели утки.

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Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.