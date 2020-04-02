Харьковчане в который раз удивили поведением во время карантина
Видео с фейерверком, который решили сделать во время усиленного карантина недалеко от центра города, опубликовал харьковский телеграм-канал «ВЕХА», пишет Politeka.
«Карантин на Научной отмечают не как-нибудь, а фейерверком! А полиция реагирует моментально», – подписали кадры празднования в соцсети.
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
Новые правила на карантине, угрозы от Зеленского и атака доллара – главное за ночь
«Никто не вывезет»: Зеленский пригрозил украинцам прямо на камеру, появилось полное видео
"Увез семью в Швецию": новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет
Также мы сообщали, что фото нестандартной защиты от коронавируса харьковчан облетели сеть.
Так, удивляет оригинальность местных жителей в выборе масок для лица. Во время дефицита медицинских масок в аптеках на Харьковщине, некоторые придумывают свои из подручных средств. В ход идут не только строительные шлемы, а женские прокладки.
«Защита на максималках от Чудо-маркета», – подписали кадр в сети из магазина сети «Чудо-маркет» в Харькове, на котором кассирша работает в настоящем шлеме.
«Название придумайте сами», – не хватило слов для описания снимка из отделения новой почты, куда зашел харьковчанин с прокладкой на лице.
«Самоизоляция уровня ХХ»: на фото из сети можно увидеть, как харьковчане заклеивают картоном окна квартиры на первом этаже.
Напомним, что в Харьковской области безответственные граждане продолжают выжигать сотни гектаров территорий, совершенно не задумываясь о последствиях пожаров.
К чему приводит бесконтрольное сжигание мусора или нарошный поджог травы в Кечиговском районе Харьковщины, показал на своей странице в Фейсбуке пользователь Роман Скляр. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
На записи видно полностью выжженный камыш на берегу водоема и сгоревшие гнезда птиц с кладкой. Огонь буквально зажарил яйца, на которых сидели утки.
.
Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.
Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.