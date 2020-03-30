Харьков и окресности продолжают страдать от выходок пироманов

Теплая, сухая и ветреная погода способствует тому, что подожженный пучок сухой травы превращается в десятки гектаров выгоревшей территории, передает Politeka.

Очередная выходка любителей «позажигать» обернулась тем, что огонь подобрался вплотную к Харькову. Соответствующее видео опубликовали на странице «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На кадрах видно, как огонь бушует неподалеку от Окружной дороги.

«Пока дома себе не спалят, пироманы, не успокоятся», «Кто? Кому это надо?», «Это отдельные слои населения (пытаюсь подобрать слова) начали борьбу за урожай», «Твари. Не доходит, что там живность горит», – пишут в комментариях.

По информации спасателей, на прошлой неделе пожарники более 300 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Огонь уничтожил около 100 гектаров природных экосистем.

Большинство пожаров происходят по вине самих граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Кроме того, отдельная категория людей просто из вредности поджигает сухую траву, в результате чего страдают не только природа и животные, но и имущество.

Так, на протяжении недели во время одного из пожаров, возникшем в селе Ржавец Харьковского района получила ожоги рук женщина, 1964 года рождения, которая пыталась помешать распространению пламени. Кроме того, огонь, который возник в результате поджога сухостоя, уничтожил пять хозяйственных сооружений, грубые корма для скота, заборы, два заброшенных дома. Еще в одном частном доме огонь повредил крышу.

🧯На Окружной опять палят траву, блеать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 30. März 2020

Напомним, по Харькову прокатилась волна автоподжогов.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар под Харьковом вышел из-под контроля.

Также Politeka писала, что харьковские закладчики допекли жителей до живого.