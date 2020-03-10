Под Харьковом борцы с сухой травой подожгли линию электропередач

За последние сутки спасатели на Харьковщине 49 раз выезжали на тушение пожаров на открытых территориях. Их общая площадь составила более 33 га. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Борцы с сухостоем поджигали в области Харькова хвойную подстилку, листья, камыш и мусор. Возгорание часто выходило из-под контроля, и местным приходить вызывать пожарную службу на тушение.

Так, на Харьковщине огонь уничтожил хозяйственный сарай, деревянный забор и 2 опоры линий электропередач.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Напомним, что на Харьковщине 20 пожарных ликвидировали пожары на открытых территориях. За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, пожарных вызывали на возгорание кустарников, сухостоя, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2 тысяч квадратных метров.

Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова. Причиной таких возгораний могла стать одна сигарета, брошенная в траву, а также носторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

За сутки от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники на Харьковщине.

Напомним, что в Харькове температура побила все рекорды. Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Также мы писали, что в харьковском метро пассажир устроил акцию для популяризации народных средств от коронавируса.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

На опубликованных кадрах парень в ушанке, который сидит в в вагоне метро перед раскладным столиком. На нем – табличка с надписью «Стоп ХАЙП Коронавирус», репчатый лук, зеленый лук и лимоны.

Напомним, харьковчан взбесил случай в трамвае.

Как сообщала Politeka, пойманный на горячем искатель закладки пожаловался в полицию.

Также Politeka писала, что харьковские закладчики допекли жителей до живого.