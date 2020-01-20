Закладчики наркотиков и те, кто их ищет, так допекли жителя Харькова, что он пригрозил им расправой

Видеообращение появилось в группе «Харьков 1654» в Фейсбуке, передает Politeka.

На записи мужчина эмоционально рассказал о том, что ему приходится наблюдать.

"Не дойдет через голову - дойдет через печень" Обращение ко всем закладчикам и кладоискателем. Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 19. Januar 2020

«Моя мама сегодня первый раз в жизни видела, как эти парни-«кладоискатели» лазят и достают свой «клад» и говорит: «Землю роют, как кроты».

Он спрашивает таких товарищей, как им не стыдно, ведь они же – взрослые парни.

«Вот я, например, родился в такой стране, где курить и пить стыдно, а когда кто-то выпьет, то идут домой, чтобы люди не видели… А наркоманить или вот так лазить – это проклятый человек. Там даже семья карает за это. А вы себя настолько не уважаете, лазите прилюдно, на детских местах, в общественных местах это все прячете, и у вас нет ничего святого. Люди, придите в себя».

В случае, если разговоры по-хорошему не помогут, он гарантирует при личной встрече донести нужную информацию «через печень».

Среди харьковчан запись вызвала неоднозначную реакцию.

«Да, это беда!!!», «Лицензию на отстрел нариков в массы! Поддерживаю тебя автор, но будь осторожен, так как могут и воткнуть от удара в печень. Лично мне на пути следования, против этих моральных уродов помогает газовый баллон- это сократит к минимуму физическое насилие и последствия!», «С кем ты собрался словами разговаривать?! Это не люди... Это как опухоль, которую нужно просто вырезать и всё», «бесмертный что ли??? Останови попробуй нарика на кумаре, когда он еле нашел те деньги, а потом найти не может в той земле, где другие дибилы ее засунули. Борются с причиной, а не со следствием. Повыступай так с теми, кто крышует этот ужас», – пишут люди под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что харьковские подростки устроили массовый погром в городе. В сети появилась запись беспредела. На видео попало, как один из парней отломал дворник на припаркованной во дворе дома машине, а потом, увидев, что их снимают, самый маленький из компании начал бить стекло автомобиля автора видео дворником.

Масельского. Беспредел малолеток. ⠀ Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного-двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано. Давайте сделаем так, чтобы это видео дошло до родителей беспредельщиков!!! Подписаться Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 16. Januar 2020

Напомним, маленьких харьковчан поджидают опасные "подарки" на детских площадках.

Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.