Закладчики наркотиков и те, кто их ищет, так допекли жителя Харькова, что он пригрозил им расправой
Видеообращение появилось в группе «Харьков 1654» в Фейсбуке, передает Politeka.
На записи мужчина эмоционально рассказал о том, что ему приходится наблюдать.
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«Моя мама сегодня первый раз в жизни видела, как эти парни-«кладоискатели» лазят и достают свой «клад» и говорит: «Землю роют, как кроты».
Он спрашивает таких товарищей, как им не стыдно, ведь они же – взрослые парни.
«Вот я, например, родился в такой стране, где курить и пить стыдно, а когда кто-то выпьет, то идут домой, чтобы люди не видели… А наркоманить или вот так лазить – это проклятый человек. Там даже семья карает за это. А вы себя настолько не уважаете, лазите прилюдно, на детских местах, в общественных местах это все прячете, и у вас нет ничего святого. Люди, придите в себя».
В случае, если разговоры по-хорошему не помогут, он гарантирует при личной встрече донести нужную информацию «через печень».
Среди харьковчан запись вызвала неоднозначную реакцию.
«Да, это беда!!!», «Лицензию на отстрел нариков в массы! Поддерживаю тебя автор, но будь осторожен, так как могут и воткнуть от удара в печень. Лично мне на пути следования, против этих моральных уродов помогает газовый баллон- это сократит к минимуму физическое насилие и последствия!», «С кем ты собрался словами разговаривать?! Это не люди... Это как опухоль, которую нужно просто вырезать и всё», «бесмертный что ли??? Останови попробуй нарика на кумаре, когда он еле нашел те деньги, а потом найти не может в той земле, где другие дибилы ее засунули. Борются с причиной, а не со следствием. Повыступай так с теми, кто крышует этот ужас», – пишут люди под видео.
Ранее мы рассказывали о том, что харьковские подростки устроили массовый погром в городе. В сети появилась запись беспредела. На видео попало, как один из парней отломал дворник на припаркованной во дворе дома машине, а потом, увидев, что их снимают, самый маленький из компании начал бить стекло автомобиля автора видео дворником.
Напомним, маленьких харьковчан поджидают опасные "подарки" на детских площадках.
Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.
Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.