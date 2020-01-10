Несмотря на запрет продавать алкоголь детям, несовершеннолетние граждане умудряются найти спиртное и даже крепко перебрать

В харьковских пабликах появилась информация о том, что на улице Зерновой «скорая помощь» забрала девочку лет 13-15 в состоянии алкогольного опьянения.

В паблике «ХС Харьков» интересуются, кто же продал ребенку спиртное.

Под публикацией разгорелась нешуточная дискуссия на эту тему. Одни пользователи винят в случившемся собственно подростка и родителей, которые не уделяют детям должное внимание. Другие же пеняют на повсеместное нарушение закона и засилье алкоточек по городу.

«Почему то всегда виноваты родители, пусть малолетка думает бухать или не бухать и брать на себя ответственность за свои поступки. Родители своего ума ей не вставят и жизнь за нее не проживут!», «Бедная девочка. (смешно) –сейчас они очень ранние +родители дают им свободу +контроля нет. У нас во дворе эти девочки пьют, курят, накрашены как бл**и, маты, и мальчики их развлекают. Живут в соседнем дворе +не боятся, что родителям скажут», «Почему ищут того, кто "продал", а не задают вопросов этой "девочке" какого она бухает?», «За продажу детям спиртного, сигарет, наркотиков - как и за агитацию употребления прилюдно вешать на площади за шею!», – рассуждают люди.

Ранее мы писали о том, что пока мэр Харькова во всеуслышание объявил войну наркоторговле в городе, продажа паленого алкоголя продолжает процветать. Водкой из-под полы торгуют не только в киосках, но и прямо в жилых домах.

Закроем киоск где продают детям спиртные напитки и табачные изделия Вот так начинается утро воскресенья у детей на Ощепкова!!!Родители может вы узнаете своих детей и мы вместе закроем киоск где продают детям спиртные напитки и табачные изделия. Видео: Ольга Завгородняя Ред: Какая то ж мразь продала им пиво и сигареты Gepostet von Жить в Харькове am Dienstag, 26. März 2019

Мы также рассказывали, что в Харькове наливайки стоят практически под жилыми домами, рядом со школами и садиками. Жители города не в первый раз жалуются на подобное соседство, ведь часто клиентами наливаек становятся дети. Несмотря на то, что по закону несовершеннолетним нельзя продавать алкоголь и сигареты, подростки находят способ купить все, что нужно.

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