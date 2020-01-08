Количество наркозакладчиков и «археологов» в Харькове растет катастрофическими темпами, а их активность уже зацепила даже детские площадки

В группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук появилась видеозапись, на которой случайный свидетель прогоняет двух юношей, которые то ли делали закладку наркотиков, то ли искали ранее спрятанную, с детской площадки.

На записи видно, как пойманные на горячем возмущаются и требуют убрать камеру, а затем уходят прочь. Оператор не сдерживал эмоций, поэтому видео не рекомендуем показывать детям из-за огромного количества ненормативной лексики.

Видео 18+

После такого страшно отпускать своих детей на детскую площадку. Там в последнее время зачастили закладывать наркоту. Вчера вечером харьковчанин не побоялся и проявил гражданскую позицию, прогнав двух наркоманов. Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 7. Januar 2020

В комментариях пользователи высказали крайнее возмущение по поводу «деятелей», а также поделились лайфхаками, как воевали с закладчиками в своих дворах.

«Боже мой!!!Ну это уже чересчур, предел предела. На дет площадке!!!Подср**ми гнать, пока не свалятся с ног!!!», «Мы с закладчиками боремся кардинально: просто тырим их. Не стесняясь! К продавцам смерти только так и надо! Одного привязали к дереву, сняли штаны и лупили ремнями по голой заднице, пока не охрип! Три года к нам ни один закладчик во двор не заходил! Боялись! Недавно опять начали расписывать стены адресами. Или новые, или залётные! Местные в курсе, что с ними будет в этом случае! Пора выходить на тропу войны снова!», «Это пешки, вы займитесь продавцами, они будут новых и новых нанимать», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что наркозависимый харьковчанин решил пополнить запасы дури в организме и прямо среди белого дня колол себе в вену наркотическое вещество, после чего поймал «приход» и лег отдохнуть. Самое страшное то, что рядом на пешеходной зоне гуляли мамы с маленькими детьми, однако наркомана это не остановило.

Идеальное место шоб кольнуть по вене 🌱 📍 ул. Родниковая Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 2. Oktober 2019

Напомним, «закладчика» с наркотиками в трусах поймали в Харькове.

Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.