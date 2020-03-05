На Харьковщине 20 пожарных ликвидировали пожары на открытых территориях
За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Об этом сообщают местные СМИ.
Так, пожарных вызывали на возгорание кустарников, сухостоя, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2 тысяч квадратных метров.
Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.
Причиной таких возгораний могла стать одна сигарета, брошенная в траву, а также носторожное обращение с огнем неизвестных граждан.
За сутки от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники на Харьковщине.
Напомним, что в Харькове температура побила все рекорды. Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".
Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.
Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.
Интересно, что в марте уже был зафиксирован температурный рекорд. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.
Напомним, что в Киеве на днях также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.
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