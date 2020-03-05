На Харьковщине 20 пожарных ликвидировали пожары на открытых территориях

За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, пожарных вызывали на возгорание кустарников, сухостоя, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2 тысяч квадратных метров.

Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Причиной таких возгораний могла стать одна сигарета, брошенная в траву, а также носторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

За сутки от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники на Харьковщине.

Напомним, что в Харькове температура побила все рекорды. Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Интересно, что в марте уже был зафиксирован температурный рекорд. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

Напомним, что в Киеве на днях также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.

Также мы писали, что огненная стихия разбушевалась после урагана в Одессе. Ураганный ветер спровоцировал два крупных пожара вблизи Одессы.

24 февраля горела заповедная зона Нижнеднестровского национального парка Одесской области. К пожару привело неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

Дирекция парка сообщила, что возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

Северный ветер гнал огонь по заповедной зоне вдоль лимана.

Пользователи в соцсетях разместили видео, снятое в селе Маяки Одесской области.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, харьковчан взбесил случай в трамвае.

Как сообщала Politeka, пойманный на горячем искатель закладки пожаловался в полицию.

Также Politeka писала, что харьковские закладчики допекли жителей до живого.