На Харьковщине 20 пожарных ликвидировали пожары на открытых территориях

За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, пожарных вызывали на возгорание кустарников, сухостоя, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2 тысяч квадратных метров.

Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Причиной таких возгораний могла стать одна сигарета, брошенная в траву, а также носторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

За сутки от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники на Харьковщине.

Напомним, что в Харькове температура побила все рекорды. Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Сумская, Харьков

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Интересно, что в марте уже был зафиксирован температурный рекорд. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

Напомним, что в Киеве на днях также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.

Также мы писали, что огненная стихия разбушевалась после урагана в Одессе. Ураганный ветер спровоцировал два крупных пожара вблизи Одессы.

24 февраля горела заповедная зона Нижнеднестровского национального парка Одесской области. К пожару привело неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

Дирекция парка сообщила, что возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

Северный ветер гнал огонь по заповедной зоне вдоль лимана.

Пользователи в соцсетях разместили видео, снятое  в селе Маяки Одесской области.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет

Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, харьковчан взбесил случай в трамвае.

Как сообщала Politeka, пойманный на горячем искатель закладки пожаловался в полицию.

Также Politeka писала, что харьковские закладчики допекли жителей до живого.