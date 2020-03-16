Неизвестные поджигатели снова взялись терроризировать харьковчан, уничтожая дорогие автомобили

В ночь на 16 марта в Харькове сгорели два внедорожника Dodge RAM 1500, передает Politeka со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре у здания на проспекте Науки, 40 поступило спасателям в 2:20 ночи. Очевидец рассказал, что горят сразу два автомобиля.

Два отделения 17-й Государственной пожарно-спасательной части немедленно выехали по указанном адресу.

На момент прибытия спасателей в автомобилях горели моторные отсеки. Площадь пожара в одном из авто составляла около пяти квадратных метров, в другом – три «квадрата». Открытое пламя грозило уничтожить обе машины.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара, полностью ликвидировать возгорание удалось в 3:36.

После осмотра места происшествия эксперты озвучили первые версии ЧП. По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.

Отметим, что на прошлой неделе в Харькове сгорел микроавтобус и два рядом стоящих автомобиля. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия оперативники предположили, что один из автомобилей был подожжен.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Службы безопасности накрыли в Харькове группу воров, которые промышляли кражами из автомобилей жителей города. Курировал работу преступников российский «вор в законе».

Напомним, аферисты придумали новую схему обмана украинцев: кто в зоне риска.

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