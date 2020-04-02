В Харькове водитель маршрутки, который отказывался везти пенсионера бесплатно, нарвался на очень крупные неприятности

В группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук появилась запись конфликта между пенсионером-льготником и водителем маршрутки №304, передает Politeka.

Сначала мужчина за рулем требовал у старика оплатить проезд, а когда тот отказался, апеллируя тем, что имеет право на бесплатный проезд, заглушил мотор.

В свою очередь пенсионер не растерялся и позвонил по номеру, который буквально несколько дней назад обнародовал мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы к нему звонили пожилые люди, если нужна помощь.

На видео слышно, как пожилой мужчина жалуется секретарю Кернеса на маршрутчика, затем указывает номер автобуса и так далее. В конце-концов водитель таки заводит транспортное средство и едет, параллельно отвечая на угрозы пенсионера о том, что ему придется платить штраф, поскольку льготный проезд никто не отменял.

Отметим, что никто из остальных пассажиров в салоне в конфликт не вмешивался.

Водитель маршрутки отказался бесплатно везти пенсионера, но дед не растерялся и позвонил на личный номер мэра 067 579 47 47 Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 1. April 2020

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что в период карантина пенсионерам лучше сидеть дома, другие же защищают старика.

«Пока на время карантина отменить льготы, и на пенсию много не наездишься», «Это сущность людей! В такое тяжёлое время надо помогать друг другу! Люди, будьте людьми, а не бездушными тварями!», «В Москве на время карантина отменили льготный проезд пенсионеров, пускай дома сидят», «А я думаю? что пенсионеры должны реально понимать, что им нужно избегать мест, где есть хоть какое-то скопление людей. Я сама с ув. отношусь к пожилым, но извините, карантин, сидите дома по возможности, а у нас же нет 7.10-8.00 куда, скажите, мои хорошие, Вы так торопитесь?», «Какого х**а пенсия тащиться по маршруткам, когда люди на работу едут? Отмените им льготы, пусть в АТБ возле дома ходят, а Кернес- ж*пу греет себе, конечно, водитель не прав! Пусть свой бронемобиль на маршрут отдаст!», – пишут под видео.

Напомним, тысячи харьковчан остались без воды в период карантина.

Как сообщала Politeka, харьковчан с долгами за свет предупредили, что их ждет в период карантина.

Также Politeka писала, что карантин оставил без работы самую известную "актрису" Харькова.