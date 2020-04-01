Жизнь в условиях карантина превратила адекватных граждан в перепуганных и агрессивных людей

Очередное подтверждение этому прискорбному явлению – случай в маршрутке №147 в Харькове. Запись опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке.

Мужчина раскашлялся в салоне автобуса, и на него набросились с возмущениями другие пассажиры. На видео слышно, что «жертва» говорит с акцентом. Другой мужчина требует не кашлять на него, а женщины пытаются урегулировать скандал.

«Мужчина без маски покашлял, и его чуть не избили и не выкинули из 147 маршрутки..... Люди, походу, начинают сходить с ума от этих новостей...», – говорится в подписи под видео.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Публикация вызвала оживленное обсуждение. Одни осуждают пассажира за проезд без маски, другие считают, что люди совсем рехнулись на почве страха и потихоньку утрачивают лучшие качества. А третьи рассказывают о подобных случаях на других маршрутах.

«А чё никто не возмущался этой зимой|прошлой зимой|и в абсолютно любое другое время года до весны 2020, когда каждый второй чихал и кашлял в маршрутках|троллейбусах|метро и т. д.?», «Я думаю, что "покашлял"- это предлог! Чтоб оправдать свое хамство и невоспитанность», «Нех* без маски заходить в общественные места!!!», «Нелюди, остановитесь!», «А всё почему- просто нервы не к чёрту!», «Вирус поедает мозг ((((», «Да, дожились, что кашлянуть нельзя… Люди, если просто покашлял – не значит, что заболел, может, просто от сигареты даже бывает, что кашель или горло дерет. Как по мне, у нас люди – просто быдло», «В 304 сегодня похожая ситуация была», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове пенсионер стал жертвой агрессивных пассажиров из-за того, что ехал в троллейбусе одиннадцатым.

Напомним, в Харькове мужчина с пистолетом устроил переполох на остановке.

Как сообщала Politeka, киевлянку оштрафовали на 17 тысяч из-за нарушений правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.