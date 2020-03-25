И таких становится все больше!

В Харькове полицейские задержали мужчину с оружием, который угрожал безопасности других

Инцидент произошел на остановке на улице Героев Труда, пишет Politeka со ссылкой на сообщение в группе «ХС Харьков».

По информации очевидцев, гражданин сначала грозился выстрелить себе в голову из пистолета, а потом наставил его на автомобиль, проезжавший мимо. Свидетели происходящего вызвали полицию, и уже вскоре прибыли четыре патрульных машины.

Правоохранители окружили мужчину, обезоружили и надели наручники. Потом выяснилось, что пистолет был настоящий, но без боевых патронов.

В комментариях пользователи не исключают, что у мужчины проблемы с психикой, а некоторые даже подвязали к этому стресс из-за пандемии коронавируса и карантина.

«У людей крышу рвёт, они не знают, что делать и что будет дальше», «Блин, нервы не в дугу у многих», «Блин, а что дальше, ведь это ещё не конец всех бед, люди, держите себя в руках. То ли ещё будет...», «белочка пришла раньше вируса», «Довели своим карантином!!!», – отмечают под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове неадекватный мужчина устроил слежку за детьми. О гражданине, который провожал маленьких девочек до дома, в процессе показывая свой половой орган, рассказали очевидцы в соцсетях.

Фотографии вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Родители немало напуганы появлением подобных товарищей на улицах города и предлагали свои варианты решения проблемы вплоть до кастрации или изоляции.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.