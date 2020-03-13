В Харькове водитель травмая вместе с кондуктором оскорбляли пассажиров

Инцидент произошел на кругу трамваем на Южном вокзале в Харькове. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Курилко в социальной сети фейсбук, сообщает Politeka.net.

«Подъезжает трамвай 6-го маршрута. Диспетчер объявляет сразу отправление. Водитель трамвая, едва не травмируя пассажиров отправляет трамвай и на ходу закрывает двери. Оскорбления пассажирам от "водилы" трамвая и "кондуктора" - что они опаздывают и сзади трамвай. У "кондуктора" маты и оскорбления пассажирам зашкалили все возможные понятия.

Дозвониться на тел.735-24-24, указанный на кабине водителя не реально - "напрямок перевантажений". Якобы КП Жовтневе депоКондукторша явно в неадеквате. Они вообще медкомиссию проходят?", – рассказала подробности инцидента харьковчанка.

В комментариях многие возмутились такому поведению водителя.

«Согласна с комментаторами, которые утверждают, что эти хамы просто по морде не получали .Когда их начнут бить ,они и вести себя будут по-другому», «Номер телефона, скорее всего, устарел. Поищите другие...», «Устраивайтесь на работу в наши трамваи , умничаете тут. И вообще, работа с людьми сама по себе вредные условия», «С такими скотами моя сотрудница почти лишилась ноги...Нормально ходить не будет никогда.Также закрыли дверь, одна нога осталась закрытой дверью, по второй проехало заднее колесо тролейбуса...Все их спешка и невнимание!», – возмущаются пользователи сети под постом.

Напомним, что на сайте Харьковской мэрии появилась петиция с просьбой временно закрыть рынок Барабашово. Об этом написал Виталий Крамаренко. Если же власти не захотят закрывать рынок, то мужчина предлагает хотя бы ограничить его работу. Причина такого обращения – якобы коронавирус, который все больше распространяется по миру и уже добрался до Европы.

По словам Крамаренко, на рынке в Харькове очень много китайских товаров, а также работают немало граждан КНР, что не может не волновать, учитывая, что именно из Поднебесной пошел гулять опасный недуг.

Напомним, строительство скандальной дороги в Харькове показали в сети.

Как сообщала Politeka, бунт в Харькове разгорелся с новой силой, Барабашово в дыму.

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