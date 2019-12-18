Последняя в 2019 году сессия Харьковского горсовета не обошлась без очередных перлов мэра Геннадия Кернеса

Градоначальник, обозвавший в свое время одного из своих депутатов «кнопкой», обещавший «потерять» директора «Харьковских теплосетей» и тому подобное, в этот раз разразился угрозами в адрес народного депутата Александра Фельдмана и пообещал его «удалить, как зуб».

Причиной возмущения послужил пикет предпринимателей рынка «Барабашово» под стенами горсовета против строительства дороги на Салтовку через площадь, на которой он находится, а также долг концерна «АВЭК», который должен городу около 57 миллионов гривен.

Как всегда самое интересное с заседания горсовета - Кернес пообещал удалить Фельдмана, как зуб, если тот будет мешать строительству новой дороги через Барабашово 🍿 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. Dezember 2019

«Отдайте свои долги. Вы заложили имущество предпринимателей без их ведома и забрали эти деньги. Дорога, соединяющая Салтовку и центр города, жителям необходима…. Если вы этого не поймете, мы удалим вас, как зуб. Знаете, как это? Если не знаете, пойдите к зубному врачу и попробуйте», – цитируют слова Кернеса в телеграмм-канаде "Харьков 1654".

При этом мэр пытался говорить на украинском языке, что, судя по видео, опубликованном в соцсетях, давалось ему непросто.

Возмущенным предпринимателям городской голова Харькова вместо снесенных МАФов на Барабашово обещает муниципальные.

Напомним, часть рынка «Барабашово» снесут из-за постройки дороги, которая соединит Салтовку и центр города. Протяженность дороги составит два с половиной километра. Она будет прямой, в продолжение проспекта Юбилейного, вдоль моста метро и до Шевченко.

В связи с этим под снос попадают объекты на рынке, незаконно построенные в «красных линиях».

«Земля зарезервирована под дорогу во всех генпланах, начиная с послевоенного. Но концерн «АВЭК» много лет хозяйничал в тех местах, давал строиться без документов. Ни один магазин, даже узаконенный через суд, не имеет права там стоять. Больше того, есть решение Верховного Суда, вступившее в силу, что половина рынка вне закона и город может его сносить», – пояснил градоначальник.

Напомним, харьковским студентам выдали блокноты с Gepard59.

Как сообщала Politeka, у харьковского зоопарка появилась «курочка Ряба».

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