В сети показали начало строительства скандальной дороги на Барабашово в Харькове

Специализированная техника для строительства дороги приехала на популярный рынок Барабашово в среду, 26 февраля. Кадры показал Телеграм-канал " Типичный Харьков". Прокомментировал начало строительства руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, сообщает Укринформ.

Также на рынок приехало несколько нарядов полиции. А с ними прибыли также активисты и местные журналисты. Из-за чего образовалась пробка.

"Сейчас на территории рынке более десяти единиц техники коммунальных предприятий города, которые должны быть задействованы в строительстве новой трассы на жилой массив Салтовка. Машины заехали утром, рабочие перекрыли дорогу и начали разбирать трамвайные пути. Предприниматели рынка, их собралось более 100, сначала требовали у коммунальщиков документы, но те ничего не показали. Тогда предприниматели вызвали полицию. Сейчас работы приостановлены", – рассказал Зайцев.

Напомним, что в Харьковском метро произошла массовая драка.

Инцидент попал на камеру испугавшихся пассажиров вагоне на Алексеевской линии. Толпа парней сошлась в драке. Их окружили любопытные. Об этом рассказали в местных пабликах в сети.

При этом, остальные мужчины среднего возраста просто наблюдают спокойно за происходящим, сидя на своих местах, что можно заметить на опубликованных кадрах. С другого конца вагона подбежал парень, чтобы вмешаться.

Кто-то на заднем плане закричал: «Ребенок упал».

«Махач вагон на вагон, на Алексеевской ветке», – подписали кадры.

Напомним, что на днях Харьков встряхнула еще одна драка. На этот раз кулаками не обошлось. Иностранцы в центре города сцепились в драке с оружием. Так, в процессе выяснения отношений один из участников конфликта выхватил пистолет.

Прохожие, увидев «замес», вызвали полицейских, однако, когда те приехали, все трое иностранцев отказались от написания заявлений. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов намерены провести расследование по факту потасовки.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.