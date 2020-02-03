В Харькове вандалы в очередной раз вызвали возмущение горожан

В этот раз не отягощенные социальной ответственностью граждане поломали мусорные урны в парке «Зустрич» на улице Харьковских Дивизий.

Последствия «работы» хулиганов опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке, передает Politeka.

Как видно на фотографиях, вандалы практически вырвали из земли столбики с кольцами, на которых крепятся мусорные пакеты, повредив также тротуарную плитку.

Харьковчане не сдерживали эмоций от увиденного и предложили свои варианты, что делать при встрече с подобными индивидуумами.

«А никому еще не страшно? Это повсеместное явление, они - неуправляемы и агрессивны, я вот их боюсь и понимаю, что управы на них нет», «Их скоро будут отстреливать!», «Сейчас везде есть камеры, просто полиция не хочет заниматься нарушениями, где нельзя поживиться», «Ого!!! Найти и наказать по-полной», «За углом наливайка, и вечно там малолетки набухаются и буянят», «Расстрелять показательно, публично одного негодяя, преступника закона, и в стране будет порядок во всех сферах жизни», «Заставить у***ов восстанавливать вместе с родителями урны!!! И менять пакеты каждый день в течении 10 лет! Если не могут воспитать долб***в!!!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове неизвестные хулиганы забросали камнями пригородную электричку «Лосево-Граково», разбив несколько окон в вагоне.

Мы также рассказывали, что на ХТЗ вандалы жгут кнопки вызова лифтов, из-за чего людям приходится ходить пешком по ступенькам.

Напомним, суд вынес приговор восьмикласснику на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове коллекторы запугали должницу.

Также Politeka писала, что неадекват устроил погром в харьковском храме.