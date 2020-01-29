Злоумышленники, уничтожающие или портящие автомобили в Харькове, распоясались не на шутку

В ночь на 29 января сразу два владельца транспортных средств стали жертвами неизвестных преступников, передает Politeka со ссылкой на соцсети.

Так, на простекте Юбилейном возле школы №103 вспыхнул припаркованный во дворе автомобиль. Фотографии того, что от него осталось, опубликовали в группе «ХС Харьков» в Фейсбуке.

Как видно на снимках, у Volkswagen полностью уничтожен моторный отсек, а также разбито лобовое стекло.

Кто это сделал, предстоит выяснять правоохранителям.

Второй факт автовандализма зафиксировал камера видеонаблюдения на Клочковской. Как видно на записи, ночью к машине, стоящей во дворе, подошел неизвестный. Он щедро полил транспортное средство кислотой со всех сторон, после чего поспешил покинуть место преступления.

Ночью на ул. Клочковской в районе «Йода» неизвестный змей облил припаркованную тачку кислотой 🧫 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

«Походу нужно создать народную дружину», «Какой-то мрачный город ((( машины жгут ((( мусора с этим явлением вообще не борются (((», «Если обидка на хозяина, то найдут быстро. Хуже, если от скуки», – пишут пользователи в комментариях к увиденному.

Ранее мы рассказывали, что на одной из автозаправок в Харькове пьяный мужчина взялся крушить чужой внедорожник. Он отломал у машины боковое зеркало. Все происшествие беспристрастно записала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина на момент совершения преступления еле стоял на ногах от количества употребленного спиртного.

Мы также писали, что в Харькове компания малолетних парней устроила погром автомобилей, припаркованных во дворе: они отламывали дворники, кидали камни, а когда увидели, что один из водителей снимает их «игры», разбили ему задние фары на авто.

Напомним, со дворов Харькова исчезнут автомобили.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился дорогостоящей покупкой.

Также Politeka писала, что циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.