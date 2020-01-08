Скандальный экс-нардеп Михаил Добкин похвастался в соцсети новым приобретением
На своей странице в Instagram бывший парламентарий опубликовал фотографии ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома, передает Politeka.
На снимках также запечатлен момент демонтажа ордена.
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По словам хозяина страницы, орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм.
«Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин, добавив, что «с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это ещё у патриотов и неплохой бизнес».
В комментариях нашлись немало тех, кто поблагодарил Добкина за такое "неравнодушие к исторической памяти", однако были и те, кто не разделял подобный восторг.
«На лоб его себе прицепи. Во Львове больше его не будет!», «А мог бы вложить эти 500 000 в развитие медицины в этой стране, но вместо этого ты выкупил кусок железа за пол ляма и теперь кукарекаешь насчёт своих подвигов. Мерзость...», «я тебе могу найти еще канализационные люки времен СССР, если надо пиши, договоримся по 100000 грн, если вместе, то действуют новогодние скидки», «Когда в мае 2019 вандалы в Харькове снесли монумент в честь независимости Украины, Добкин молчал. Что характерно», «500к грн. А слабо эти деньги отдать настоящим ветеранам, которые живут в месяц на деньги, которые ты за час прожираешь в ресторане или в баре? Правильно – на*** тебе ветераны, если есть кусок металла, на который можно молиться»,
– пишут в комментариях.
Отметим, что на каждую из обидных реплик Добкин отвечал с присущей ему резкостью, оскорбляя авторов комментариев.
Как сообщает «Левый берег», Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку это памятник сопротивлению нацистским оккупантам. В 2017 году в мэрии Львова стелу признали аварийной и в марте 2019 года ее демонтировали, передав барельефы с нее в музей «Территория террора». Звезда, которую купил Добкин, была расположена на другой части монумента, не подлежавшему демонтажу. В январе прошлого года она еще была на месте, а в марте уже исчезла.
Теперь в горсовете Львова намерены разобраться со случившимся и дать ответ по ордену.
Напомним, дочь Добкина ошеломила неожиданным фото с отцом.
Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился из-за поддержки фанатов Путина.
Также Politeka писала о том, что экс-нардеп Добкин удивил планами на будущее.
https://www.youtube.com/watch?v=GeMybUhFqNM&feature=emb_logo