Скандальный экс-нардеп Михаил Добкин похвастался в соцсети новым приобретением

На своей странице в Instagram бывший парламентарий опубликовал фотографии ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома, передает Politeka.

На снимках также запечатлен момент демонтажа ордена.

По словам хозяина страницы, орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм.

«Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин, добавив, что «с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это ещё у патриотов и неплохой бизнес».

В комментариях нашлись немало тех, кто поблагодарил Добкина за такое "неравнодушие к исторической памяти", однако были и те, кто не разделял подобный восторг.

«На лоб его себе прицепи. Во Львове больше его не будет!», «А мог бы вложить эти 500 000 в развитие медицины в этой стране, но вместо этого ты выкупил кусок железа за пол ляма и теперь кукарекаешь насчёт своих подвигов. Мерзость...», «я тебе могу найти еще канализационные люки времен СССР, если надо пиши, договоримся по 100000 грн, если вместе, то действуют новогодние скидки», «Когда в мае 2019 вандалы в Харькове снесли монумент в честь независимости Украины, Добкин молчал. Что характерно», «500к грн. А слабо эти деньги отдать настоящим ветеранам, которые живут в месяц на деньги, которые ты за час прожираешь в ресторане или в баре? Правильно – на*** тебе ветераны, если есть кусок металла, на который можно молиться»,

– пишут в комментариях.

Отметим, что на каждую из обидных реплик Добкин отвечал с присущей ему резкостью, оскорбляя авторов комментариев.

Как сообщает «Левый берег», Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку это памятник сопротивлению нацистским оккупантам. В 2017 году в мэрии Львова стелу признали аварийной и в марте 2019 года ее демонтировали, передав барельефы с нее в музей «Территория террора». Звезда, которую купил Добкин, была расположена на другой части монумента, не подлежавшему демонтажу. В январе прошлого года она еще была на месте, а в марте уже исчезла.

Теперь в горсовете Львова намерены разобраться со случившимся и дать ответ по ордену.

Напомним, дочь Добкина ошеломила неожиданным фото с отцом.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился из-за поддержки фанатов Путина.

Также Politeka писала о том, что экс-нардеп Добкин удивил планами на будущее.

https://www.youtube.com/watch?v=GeMybUhFqNM&feature=emb_logo