Восьмиклассник из города Изюм на Харьковщине поплатился за буллинг девочки, с которой вместе учится

Как сообщает «Город Х», парень устроил своей сверстнице настоящую травлю. Он ее преследовал, всячески оскорблял и унижал, доходило даже до того, что школьник поднимал на девочку руку.

Родители жертвы в конце концов не выдержали и обратились с заявлением к правоохранителям, и те таки добились наказания для хулигана. Правда, отдуваться за все придется матери ученика, поскольку он еще не достиг совершеннолетия.

29 января Изюмский горрайонный суд вынес приговор – по статье «буллинг» женщине придется заплатить штраф.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье одноклассники устроили настоящий ад девочке-сверстнице. Мальчик душил одноклассницу – мертвой хваткой он вцепился в девочку и какое-то время не отпускал ее шею. Видео инцидента ранее публиковали в сети, но оно было удалено, вероятно, из-за сцены жестокости.

Самое страшное, что другие школьники при этом наблюдали за происходящим – за девочку никто не вступился, более того, дети снимали все на видео.

Закон о буллинге вступил в силу в январе прошлого года. За неблаговидные поступки детей начали штрафовать родителей и директоров школ.

Одним из первых рассмотренных судом дел был случай в Борисполе. Там ученица местной школы в Instagram разместила непристойные фотографии своей одноклассницы. Как решило следствие, это могло нанести «моральный вред психическому здоровью». Мать школьницы понесла ответственность за дочь. Ее оштрафовали на 850 гривен, плюс ей еще пришлось заплатить судебный сбор в 384 гривен.

Напомним, что буллинг в украинских школах распространен не только среди сверстников.

Как Politeka сообщала, что в Украине началась акция, целью которой является полное прекращение травли среди подростков.