Буйный гражданин устроил переполох в храме Святых Жен-Мироносиц в Харькове
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соцсети.
В группе «ХС Харьков» в Фейсбуке появилось видео, как молодой человек громит посреди храма иконы и церковные подсвечники.
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Присутствующие в этот момент другие прихожане быстро усмирили хулигана с помощью газового баллончика и вызвали правоохранителей.
В комментариях харьковчане рассказывают об аналогичных ситуациях.
«Помню, в храме на Салтовке (там где был когда-то универмаг московский) один мужчина начал в храме себя неадекватно вести. Не так, как на этом видео, то есть ничего не громил, но начал громко нести какой-то политический бред о «демократах» и «не демократах». Без лишнего шума его вывели», – пишет Роман Терехин.
Не обошлось и без сарказма.
«Что же это «прихожане» с баллончиками в церковь ходят? В Божью защиту не веруют?», – иронизирует пользователь под ником Mike Swenson.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове неизвестные обокрали девушку с инвалидностью, лишив ее дорогой коляски. По словам потерпевшей Ирины Сороки, 27 января на Одесской в промежуток с 7:00 до 10:15 воры утащили ее коляску с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609.
Она сразу же вызвала полицию, а также просит у всех неравнодушных помощи в поисках украденной вещи. Харьковчанка пояснила, что коляска весит 90 килограммов, чтобы не тащить ее по ступенькам на съемную квартиру, коляску оставляли внизу закрытой в подъезде. Циничные воры, видимо, знали об этом.
Напомним, харьковские закладчики допекли жителей до живого, появилось предупреждение.
Как сообщала Politeka, воры оставили харьковчанку с инвалидностью без денег на операцию.
Также Politeka писала, что домушники обнесли десятки квартир в Харькове.