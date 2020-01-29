Жители одной из харьковских многоэтажек стали заложниками необычных злоумышленников
Неизвестные хулиганы периодически обливают кишками и фекалиями входную дверь в один из подъездов дома №115 по улице Клочковской. Как это происходит, сняла камера видеонаблюдения, и уже вскоре запись появилась в группе «ХС Харьков», передает Politeka.
На видео молодой человек в капюшоне с закрытым максимально лицом выливает всю мерзость из ведра на порог и двери подъезда, после чего уходит. Гражданин позади, судя по всему, его сообщник.
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Одна из жительниц дома обратилась к правоохранителям с просьбой поймать преступника и наказать его за хулиганство. По словам 51-летней женщины, она обнаружила возле подъезда куски мяса, пятна бурого цвета похожие на кровь, и записку с угрозами в сторону соседки по поводу долгов.
Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, сейчас продолжается проверка.
В сети комментаторы не жалеют «добрых слов» в адрес злоумышленников.
«Дали деньги этим уродам и они делают», «Жильцам нужно выследить и одеть это ведро им на голову», «Выцепить один раз и дать такой п**ды, чтобы они забыли дорогу домой, и тоже в масках», «Жильцы терпилы», «Переодически сделать засаду жильцам и окунуть его тупую башку в то д**мо, что он принёс», – пишут под публикацией в Фейсбуке.
Ранее мы рассказывали, что в храме Жен-Мироносиц 34-летний харьковчанин с психическими расстройствами устроил погром.
Напомним, мужчина в балаклаве устроил стрельбу на Харьковщине.
Как сообщала Politeka, налет на оружейный магазин обернулся крупными потерями.
Также Politeka писала, что перестрелка в Харькове обрастает таинственными деталями, следы ведут в Россию.