Жители одной из харьковских многоэтажек стали заложниками необычных злоумышленников

Неизвестные хулиганы периодически обливают кишками и фекалиями входную дверь в один из подъездов дома №115 по улице Клочковской. Как это происходит, сняла камера видеонаблюдения, и уже вскоре запись появилась в группе «ХС Харьков», передает Politeka.

На видео молодой человек в капюшоне с закрытым максимально лицом выливает всю мерзость из ведра на порог и двери подъезда, после чего уходит. Гражданин позади, судя по всему, его сообщник.

На Клочковской,115, переодически неизвестные типочки обливают кишками и дермищем входную дверь в падик. Таким образом, они пытаются вернуть 15к$ от своего должника, не подозревая, что заёмщик уже сменил хату давным-давно🥴 По итогу, местные жители уже заебались рыгать переодически, выходя утром на работку. ХС | Харьков Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

Одна из жительниц дома обратилась к правоохранителям с просьбой поймать преступника и наказать его за хулиганство. По словам 51-летней женщины, она обнаружила возле подъезда куски мяса, пятна бурого цвета похожие на кровь, и записку с угрозами в сторону соседки по поводу долгов.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, сейчас продолжается проверка.

В сети комментаторы не жалеют «добрых слов» в адрес злоумышленников.

«Дали деньги этим уродам и они делают», «Жильцам нужно выследить и одеть это ведро им на голову», «Выцепить один раз и дать такой п**ды, чтобы они забыли дорогу домой, и тоже в масках», «Жильцы терпилы», «Переодически сделать засаду жильцам и окунуть его тупую башку в то д**мо, что он принёс», – пишут под публикацией в Фейсбуке.

Ранее мы рассказывали, что в храме Жен-Мироносиц 34-летний харьковчанин с психическими расстройствами устроил погром.

В храме Жен-мироносиц парнишку попутал бес и он начал громить иконы и церковные подсвечники. Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов. 📹 Чтобы избежать удаления, полное видео залили только в телеграм. Залетайте - https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-NJCFcQcioP9A Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

Напомним, мужчина в балаклаве устроил стрельбу на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, налет на оружейный магазин обернулся крупными потерями.

Также Politeka писала, что перестрелка в Харькове обрастает таинственными деталями, следы ведут в Россию.