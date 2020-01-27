Неизвестные разгромили остановку на Александровском проспекте в Харькове

Фотографии с последствиями «работы» вандалов появились в группе «Типичное ХТЗ». На кадрах – разбитое стекло по всему тротуару. Судя по снимкам, хулиганы разнесли боковое стекло остановки.

Действия хулиганов вызвало возмущение жителей города, и в комментариях они не только называли, мягко говоря, нелестными словами, но и предлагали свои варианты наказания подобных «деятелей».

«А те, кто это сделал, оторвать и 345 часов совместных работ. Сволочи», «Найти кто сделал, пристегнуть к остаткам остановке, повесить табличку «вандал тупорылый», и три дня пусть получает от людей», «Кто-то рядом смотрел все....... минут. И телефона не было 102 набрать?», «Если бы полиция нашла и заставила их все восстановить и это все было бы публично, то другие уже прежде, чем делать такое, включали свой мозг и думали о наказании», «Узнать кто и выбить все стёкла в квартире», «ВАНДАЛЫ!!! Как можно для таких отбросов, что либо строить, ставить. Всё рушат!!! СКОТЫ!!!Т а нет, скотина и та понимает, а это......... просто нет слов, а материться неохота», – не скрывают эмоций пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные хулиганы забросали камнями вагон электрички «Лосево-Граково», разбив несколько окон. В сети появились кадры последствий, однако о том, пострадал ли кто из пассажиров», не сообщалось.

Напомним, циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.

Как писала Politeka, парнокопытные вандалы натворили беды на Харьковщине.

Также Politeka писала, что памятник героям АТО на Харьковщине оказался в эпицентре скандала.