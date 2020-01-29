На Харьковщине злоумышленник попытался обокрасть два киоска, воспользовавшись оружием

Инцидент произошел около трех часов ночи в Краснограде, сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, мужчина хотел обнести два торговых киоска. Он начал вымогать у продавцов деньги, а когда слова не подействовали, сделал несколько выстрелов по МАФам.

Не получив желаемого, он скрылся с места преступления.

Как рассказала одна из продавщиц, злоумышленник был в балаклаве, поэтому опознать его не представляется возможным.

Полиция, приехавшая по вызову, обнаружили гильзы и резиновые пули.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 187 УК Украины («разбой»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас выясняются все обстоятельства нападения и ведутся поиски человека, причастного к совершению преступления.

Ранее мы писали о том, что в Харькове в храме святых Жен-Мироносиц неадекват устроил переполох: он взялся громить иконы и подсвечники. Присутствующие в этот момент другие прихожане быстро усмирили хулигана с помощью газового баллончика и вызвали правоохранителей.

Позже выяснилось, что 34-летний хулиган имеет психическое расстройство и ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В октябре 2018 года неподалеку таможенного поста «Гоптовка» он угрожал себя взорвать в автомобиле такси. Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план «Гром». После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Правонарушителя принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, пьяный украинец схватился за ружье.

Как сообщала Politeka, налет на оружейный магазин обернулся крупными потерями.

Также Politeka писала, что перестрелка в Харькове обрастает таинственными деталями, следы ведут в Россию.