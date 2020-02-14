В 2020 году на уборку харьковского метро потратят 46 543 329 гривен, то есть почти по миллиону в неделю

Площадь, которую будут мыть и чистить сотрудники клининговой фирмы, составляет 310 тысяч квадратных метров, сообщает KHARKIV Today.

Аукцион по тендеру «Услуги по санитарному содержанию объектов коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" прошел на сайте публичных закупок Prozorro 13 февраля. Изначально КП готово было потратить на уборку 48 212 000 гривен, однако потом цена снизилась до 46 543 329 гривен.

Участие в торгах взяли фирмы «Системы прогрессивной очистки» и специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» Харьковского горсовета. Победил первый кандидат, поскольку второй запросил за свои услуги почти на полтора миллиона больше.

За эти деньги победитель конкурса будет убирать огромную территорию с зеркалами, лавочками, дверьми и пассажирскими лифтами, в том числе прилегающими к метрополитену территориями (13 005 квадратных метров).

Генеральная уборка будет проходить в метро с восьми часов вечера до восьми часов утра, дневная – с восьми утра до восьми вечера. В обязанности сотрудников клининговой фирмы входит уборка мусора, подметание, мытье платформы, лавочек, зеркал, декоративных и металлических решеток, лестниц, уборка служебных помещений.

Раз в месяц также вручную будут очищать пол вестибюлей от жевательной резинки.

По условиям конкурса, фирма, которая будет убирать метрополитен, обязана иметь соответствующий инвертарь, моющие и дезинфицирующие средства, а также быть готовой к срочной уборке: во время массовых мероприятий, куда могут позвать до десяти сотрудников одновременно, на случаи хулиганства или расклейки агитационных материалов – до трех сотрудников.

Победитель конкурса предоставляет клиннинговые услуги до 31 декабря 2020 года.

Ранее мы писали о том, что метрополитен удвоил убытки за год, и сейчас они составляют почти 267 миллионов гривен.

Как установил Харьковский антикоррупционный центр, после повышения в начале 2018 года стоимости проезда с 4 до 5 гривен, убытки к концу года составили 131,1 млн. грн. Через год цена проезда «прыгнула» с 5 до 8 гривен, а сумма убытков увеличилась до 266,8 млн. грн. При этом только за третий квартал эта цифра составила 115,5 млн. грн, а за четвертый – 97,2 млн.грн.

Мы также рассказывали, что с 1 марта следующего года в метро Харькова перестанут действовать бесконтактные карты старого образца.

Напомним, в Харькове эвакуатор протаранил ряд дорогих авто.

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