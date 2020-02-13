В Харькове эвакуатор, который вез автомобиль после дорожно-транспортного происшествия на штрафплощадку, сам стал фигурантом ДТП
Видео инцидента, который произошел в городе, опубликовали в телеграмм-канале «Харьков тут ПЗДЦ».
На записи видно, как эвакуатор съезжает с горы и поворачивает в сторону штрафплощадки.
В какой-то момент водитель 1986 года рождения не справился с управлением, и машину понесло. Остановили полет несколько дорогих авто, оказавшихся на пути у эвакуатора: Infiniti, Toyota и Volvo. Все три легковушки получили механические повреждения.
Сотни трупов усеяли популярный украинский курорт: "Валяются кучами, вокруг вонь и паника", кадры трагедии
Трагедия случилась с украинскими заробитчанами в РФ: «домой уже не вернутся»
Звезда "Квартала 95" в одних трусах похвасталась аппетитными фруктами: "Божественно"
Пальчевский раскрыл правду о планах Зеленского на рынок земли: "Вынесут на вилах"
Судя по разговору за кадром и крупному плану колеса грузовика, водитель не потрудился «переобуть» машину в зимнюю резину, что и стало причиной скольжения транспортного средства на скользкой после мокрого снега дороге.
По информации автора записи, после первого ДТП с эвакуатором приехал его хозяин, сел за руль и попытался сдать на два метра назад, стукнув еще раз все машины. В результате полицейские оформили два дорожно-транспортных происшествия – по одному с каждых из горе-водителей.
Ранее мы рассказывали о том, что снегопад в Харькове, накрывший город 11 и 12 февраля, спровоцировал немало аварий на улицах. В связи с этим спасатели обратились к водителям с просьбой не выезжать в такую погоду без надобности и удержаться от опасных маневров на дорогах.
Мы также писали о том, что в Харькове толпа подростков напала на прохожего, который возвращался домой вечером на Баварии. Видео расправы записал один из случайных свидетелей, и вскоре оно появилось в сети.
Напомним, ДТП на Харьковщине унесло пять жизней.
Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.
Также Politeka писала, что возле Киева нетрезвый донеччанин устроил ДТП и сладко захрапел.