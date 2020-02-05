От машин мало что осталось

Пять человек погибли, еще один травмирован в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Изюмском районе на Харьковщине

Трагедия случилась на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Новопавловка, сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

Информация о ДТП поступила дежурным в 16:21 5 февраля. По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ и Daewoo. В результате аварии в первом авто скончались от полученных травм три человека, во втором – два и пострадал водитель.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, медики и отделение 28-й Государственной пожарно-спасательной части Изюмского райотдела Главного управления ГСЧС.

Травмированного водителя Daewoo достали из покареженного автомобиля с помощью гидравлических ножниц и передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства трагедии, а также причины, которые привели к ней, устанавливаются.

Напомним, что во вторник на дорогах области мокрый снег и гололед, поэтому правоохранители просят водителей ездить максимально осторожно и не нарушать скоростной режим. Кроме того, следует удержаться от опасных маневров во время дорожного движения.

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