Несмотря на то, что снега и дождя этой зимой не густо, жители улицы Клочковской, 199 вынуждены уже год «любоваться» разливом в своем дворе

Соответствующее видео опубликовали в группе «Брутальный Харьков», передает Politeka. На записи – залитые водой дворовые проезды, а также часть двора.

По словам автора, такая картина во дворе уже практически год. Причина всему – постоянные прорывы труб и не особо активная работа сотрудников водоканала по ликвидации последствий.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

«А водоканалу пофиг, течет и пусть течет, вы главное договора перезаключите, а то воду вам перекроем», «Водоканал в долгах, 90% изношенности системы, куда идут деньги потребителей неизвестно и только небо звёздное и крепкие хозяйственники и "лучший город Земли" для недалеких», «зато мишура с диодиками на Пушкинской и Сумской Харькова, бальзам на душу городского населения, а вы живите в грязи, ее с «Националя» не видно», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что пока харьковчане жалуются на отсутствие воды, прорывы труб и постят в соцсетях фотографии и видео оммунального апокалипсиса, сотрудники соответствующих КП живут неплохо.

Так, замдиректор департамента КП «Харьковводоканал» Олег Степанов задекларировал имущества на миллионы гривен. В декларации он указал три квартиры, четыре гаража, офис, дачу и землю.

Напомним, харьковчане восстали против животных в центре города.

Как сообщала Politeka, коммунальщики довели харьковчан до безумия, Кернеса умоляют о помощи.

Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».