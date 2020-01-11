Прогулки на лошадях в центре Харькова многих жителей города допекли не на шутку

На сайте мэрии появилась петиция с требованием запретить выгул животных. Ее автор – Сергей Тимченко, передает Politeka.

Он просит в кратчайшие сроки запретить выгул лошадей и других копытных, а также любую предпринимательскую деятельность, связанную с этим. Харьковчанин отмечает, что выгуливать животных нужно только в предусмотренных для этого местах.

«Центр города, особенно сейчас в новогодние праздники превратился в конюшню, где только на одной площади Свободы на пешеходных частях каждый вечер их собирается более 20, которые справляют тут же свои природные нужды, а также по пути своего следования. То есть в том числе участок от ул. Клочковской по Клочковскому спуску, Госпрому и всей стороны парка Шевченко. Вся радость от красоты елки и украшений на площади очень быстро сменяется отвращением от всего происходящего вокруг», – пишет он.

Мужчина также просит мэрию напомнить полицейским, павильон которых находится на площади, что они должны следить за «беззаконием, которое просто никто не замечает».

Отметим, что за 10 дней после публикации петиция собрала 913 подписей. Чтобы ее рассмотрели у Кернеса, ее должны подписать не менее пяти тысяч человек.

Ранее мы рассказывали о том, что жители города устали наблюдать засилье лиц без определенного места жительства, которые обустроились в метро Харькова, и обратились к властям. Они потребовали навести порядок в подземном переходе станции метро «Студенческая». Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии.

По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.

В качестве решения проблемы предлагается ликвидировать ночлежку как можно скорее, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии».

Напомним, харьковчанин объявил войну МАФам в метро: «Для этого существуют специальные места».

Как сообщала Politeka, коммунальщики довели харьковчан до безумия, Кернеса умоляют о помощи.

Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».